Делегация Азербайджана проводит встречи в Конгрессе США

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, находящийся с визитом в США, провел ряд встреч с членами Сената и Палаты представителей Конгресса США, сообщает МИД Азербайджана.

Как говорится в сообщении пресс-службы, делегация Азербайджана провела встречи с членами Сената Томом Котоном и Беном Кардином, а также с конгрессменами Джеком Бергменом, Джеком Флайшменом, Майклом Эзель и Робертом Адерхольтом. В ходе встреч обсуждались азербайджано-американские двусторонние связи, региональные процессы, а также мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса были проинформированы о минных угрозах в постконфликтный период, о ходе восстановительных работ. Также было указано на дезинформирование радикальными армянскими организациями членов Конгресса в связи с созданием погранично-пропускного пункта «Лачин» на азербайджано-армянской границе. Было подчеркнуто, что выдвижение некоторыми членами Конгресса на основе односторонней предвзятой информации резолюций не служит национальным интересам США, а вредят мирным переговорам.