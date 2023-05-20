Пашинян не стал злить Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, вернет ли Россия деньги за оружие, которое Ереван купил у Москвы, но не получил.

У Пашиняна спросили, собирается ли Москва возвращать деньги, если Ереван утверждает, что средства были перечислены, но оружия армянская сторона не получила.

Армянский премьер ответил, что это рабочий вопрос, который обсуждается, посему «раскрывать рабочие нюансы было бы некорректно с его стороны».

Впервые официально о том, что Россия не поставила предусмотренные по контракту вооружения, заявил недавно секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в одном из интервью. Он утвердительно ответил на вопрос, что речь идет о сумме в несколько сотен миллионов долларов. Спустя пару дней замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян подтвердил слова Григоряна.