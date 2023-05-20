В Баку взломщика сейфа освободили в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Султана Джамала и Рамиза Алиева, обвиняемых в краже.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева Рамиз Алиев был приговорен к 3 годам, а Султан Джамал – к 1 году лишения свободы. Поскольку Джамал уже отбыл назначенный срок в 1 год, он был освобожден из зала суда.

Отметим, что кража произошла в мае прошлого года. В 34-й отдел полиции Хатаинского районного управления полиции поступило заявление о краже 62 000 долларов США из сейфа одной из квартир на улице Мухаммеда Хади. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи житель Бабекского района, ранее осужденный Рамиз Алиев и житель города Баку Джамал Султан.