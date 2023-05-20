Минобороны Украины о ситуации в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные контролируют район "Самолет" в Бахмуте Донецкой области Украины и продвигаются вблизи города, сообщают украинские СМИ.

По ее словам, со вчерашнего дня ситуация на Бахмутском направлении существенно не изменилась, в городе продолжаются бои. Российские войска зачищают взятые под свой контроль районы города.

Маляр объяснила, что украинские бойцы за время обороны Бахмута смогли существенно снизить наступательный потенциал России: "Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал России существенно снижен, российским военным нанесены огромные потери, украинцам удалось выиграть время для определенных действий, о которых можно будет рассказать впоследствии".