Пашинян заговорил о судьбе двух азербайджанских военнопленных

Армения готова обсуждать возвращение Баку двух азербайджанских военнослужащих, однако «этот процесс не может быть односторонним». С таким заявлением выступил в понедельник на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он заявил, что «все это должно происходить через юридические процедуры».

Напомним, что азербайджанские военнослужащие Бабиров Агшин и Ахундов Гусейн, заблудившиеся из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики на границе с Арменией, были обвинены армянской стороной «в незаконном пересечении государственной границы Армении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц». Позже армянский суд «приговорил» Бабирова к 11,5 годам лишения свободы.