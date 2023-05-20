Посол Британии: Баку и Ереван рано или поздно должны договориться

Баку и Ереван рано или поздно должны договориться. Об этом в интервью BBC Azerbaijan заявил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

Британский посол подчеркнул, что интенсивность переговоров по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в последние дни значительно возросла. Достижение определенных договоренностей на последних переговорах также свидетельствует о том, что есть прогресс в решении тех или иных вопросов.

Отметив, что Великобритания является одной из стран, поддерживающих процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, посол подчеркнул, что рано или поздно обе страны должны договориться – от этого никуда не деться.

Олд также указал, что прямое обращение Азербайджана к карабахским армянам заслуживает одобрения.

«Переговоры - это шаг на пути к мирному процессу. Потребуется время, а также значительные усилия, чтобы добиться устойчивого мира. Один из основных вопросов двусторонних дискуссий касается прав и безопасности армянской общины Карабаха. Думаю, что можно воспользоваться полезными моделями, применяемыми в других странах», - сказал Фергус Олд.