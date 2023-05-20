Министры здравоохранения Азербайджана и Кубы провели переговоры в Женеве

15:47

В рамках 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым проводит встречи в целях укрепления международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Так, 22 мая состоялась встреча с делегацией во главе с министром общественного здравоохранения Кубы Хосе Анхелем Порталом Мирандой. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, министр здравоохранения Азербайджана подчеркнул, что межгосударственное сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах, является образцовым. Было отмечено, в 2020 году в рамках мероприятий, направленных на предотвращение широкого распространения инфекции COVID-19, в Азербайджан прибыли бригады кубинских специалистов: «Этот шаг является показателем солидарности, который внес весомый вклад в дальнейшее укрепление отношений между Азербайджаном и Кубой».

В своей речи Теймур Мусаев отметил деятельность Азербайджана в качестве страны-председателя Движения неприсоединения. Министр подчеркнул, что как страна-председатель Движения неприсоединения Азербайджан выдвинул ряд глобальных инициатив: «Помимо этого, по инициативе президента Азербайджанской Республики, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева в Совете ООН по правам человека была принята резолюция об обеспечении равного и всеобщего доступа к вакцинам». Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное продолжение сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран.