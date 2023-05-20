В Азербайджане открыли огонь по сотрудникам министерства, есть раненый

В ходе контрольных мер по предотвращению незаконного вылова рыбы в водных бассейнах страны сотрудники Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и водных ресурсов подверглись вооруженному нападению.

Как сообщил начальник службы Хикмет Ализаде, неизвестный открыл огонь по сотрудникам министерства на территории водохранилища Агстафачай, в результате чего пострадал старший специалист одного из управлений Госслужбы Яшар Мамедов.

«Для выявления личности стрелявшего и принятия в его отношении соответствующих мер было направлено обращение в отдел полиции Газахского района. В настоящее время проводится расследование», - сообщил Ализаде.