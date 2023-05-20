Пашинян: Армения была вынуждена соблюдать санкции против Ирана

Если Армения попадет под санкции, союзникам лучше все равно не станет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

«У нас нет ресурсов, чтобы выдержать такой санкционный режим», - ответил армянский премьер на вопрос, осуществляют ли власти усиленный контроль за компаниями, занятыми в торговле с Россией (во избежание санкций).

«С Ираном Армения поддерживает не менее важные для себя отношения, но когда против этой страны были объявлены международные санкции, Ереван тоже вынужденно начал их соблюдать. Вместе с тем санкции можно нарушить по неосторожности. Тем более что их режим сложный и часто меняется», - заметил Пашинян.