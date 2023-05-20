Баку и Ереван согласовали статьи проекта мирного договора

Азербайджан и Армения согласовали в Вашингтоне две статьи проекта мирного договора. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, сообщают армянские СМИ.

По его словам, Армения и Азербайджан наиболее близки к урегулированию отношений в вопросе разблокировки транспортных коммуникаций в регионе.

«Еще по нескольким, надеюсь, и это не только моя оценка, есть вероятность прийти к согласию. Но есть статьи, где позиции сторон очень далеки, они касаются самых сложных вопросов», - сказал Мирзоян на брифинге в Ереване.