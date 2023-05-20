Политолог Георгий Бовт: Армения признала свое поражение, пора заключать мирный договор
Готовность признать Карабах частью Азербайджана является логичным итогом поражения Армении в войне, осталось только закрепить это на бумаге, заявил российским СМИ политолог Георгий Бовт.
По его словам, возобновление конфликта на данной почве в обозримом будущем крайне маловероятно.
«Армения проиграла войну и, потерпев поражение, уступила Карабах Азербайджану. Военных сил для того, чтобы отвоевать Карабах обратно, у Армении нет. Она давно признала свое поражение, теперь надо заключать мирный договор, делать это официально, на бумаге», - сказал Бовт.