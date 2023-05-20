Истребители F-16 будут базироваться в Украине

Истребители F-16 после поставок Западом Киеву будут базироваться в Украине, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

По его словам, на передачу Украине этих истребителей потребуется "в лучшем случае несколько месяцев". После передачи они будут размещены в Украине.

Однако, по его мнению, предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий.