Истребители F-16 будут базироваться в Украине
Истребители F-16 после поставок Западом Киеву будут базироваться в Украине, сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
По его словам, на передачу Украине этих истребителей потребуется "в лучшем случае несколько месяцев". После передачи они будут размещены в Украине.
Однако, по его мнению, предстоящая передача Западом Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий.
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