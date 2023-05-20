Дания хочет организовать саммит, посвященный проблеме установления мира между Украиной и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен, пишет Reuters.

По его словам, такой саммит можно было бы провести в июле, но сперва придется "приложить некоторые усилия для создания глобального обязательства по организации такой встречи". Важным условием проведения встречи Расмуссен назвал участие в саммите стран, не входящих в число союзников Украины.

"Необходимо вызвать интерес и участие таких стран, как Индия, Бразилия и Китай. Если Украина сочтет, что пришло время провести такую встречу, это будет замечательно. И тогда Дания, очевидно, хотела бы провести встречу", - сказал дипломат.