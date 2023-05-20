Делегация Минздрава на встрече с миссией Глобального фонда
В рамках 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения азербайджанская делегация провела встречу с Миссией Глобального фонда (ГФ) во главе с руководителем подразделения по управлению грантами ГБ Марком Эдингтоном.
Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом. Министр напомнил, что с 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в Азербайджане.
В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что в марте текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан как страну, «свободную от малярии».
«В связи с этим Европейское региональное бюро ВОЗ распространило информацию, в которой отмечается, что «это достижение Азербайджана стало возможным благодаря постоянному вложению ресурсов и профессионализму медицинского персонала, а также целенаправленным мерам по профилактике, раннему выявлению и лечению всех случаев малярии», - добавил министр.
В завершение Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества между Министерством здравоохранения Азербайджана и Глобальным фондом.
В свою очередь, глава Миссии Глобального фонда высоко оценил меры, предпринятые Азербайджаном по элиминации малярии в стране. Марк Эдингтон подчеркнул, что в прошлом году Республиканский центр по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения при поддержке Глобального фонда запустил в Азербайджане пилотный проект «Преконтактная профилактика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)». По его словам, новый метод предполагает использование антиретровирусных препаратов здоровыми людьми для предотвращения заражения ВИЧ при рискованных контактах.