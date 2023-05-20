Делегация Минздрава на встрече с миссией Глобального фонда

В рамках 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения азербайджанская делегация провела встречу с Миссией Глобального фонда (ГФ) во главе с руководителем подразделения по управлению грантами ГБ Марком Эдингтоном.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным фондом. Министр напомнил, что с 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в содействии мероприятиям по борьбе с туберкулезом в Азербайджане.

В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что в марте текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицировала Азербайджан как страну, «свободную от малярии».

«В связи с этим Европейское региональное бюро ВОЗ распространило информацию, в которой отмечается, что «это достижение Азербайджана стало возможным благодаря постоянному вложению ресурсов и профессионализму медицинского персонала, а также целенаправленным мерам по профилактике, раннему выявлению и лечению всех случаев малярии», - добавил министр.