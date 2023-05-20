Пока Украина не вступила в НАТО, западные союзники готовы предложить ей модель безопасности, подобную израильской. Об этом The Wall Street Journal рассказал президент Польши Анджей Дуда и другие политики.

Как пишет The Wall Street Journal, по словам западных чиновников, такая модель облегчит передачу оружия и передовых технологий Украине и станет шагом на пути ее будущего членства в НАТО.

Источники издания указывают, что соглашение с Украиной по израильскому образцу может изменить ход войны с Россией. Представитель Белого дома сказал, что обсуждение израильской модели "поможет решить основные вопросы безопасности Украины".

"Дискуссия по этому вопросу продолжается прямо сейчас. Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности и что они не закончатся со временем или из-за усталости Запада", – подчеркнул Дуда.