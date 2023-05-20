Алиев о стабильном манате и экономике Азербайджана

У нас стабильная национальная валюта, и я уверен, что она продолжит оставаться стабильной, так как у нас наблюдается положительное сальдо внешнеторгового оборота, существенное положительное сальдо, а резервы твердой валюты, которые мы накопили в нашем Государственном нефтяном фонде и резервах Центрального банка, в десять раз превышают наш внешний долг. Так, в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 22 мая на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.

Глава государства отметил, что стабильность экономики Азербайджана «является важным фактором регионального экономического сотрудничества и для инвестиционного климата».

Президент Алиев также указал, что экономика Азербайджана стабильна, благоприятствует инвестициям и основана на природных ресурсах, «но в то же время нашей основной целью является диверсификация».

«Думаю, что мы сможем в значительной степени диверсифицировать нашу экономику и снизить зависимость от энергетического сектора. Хотя он будет продолжать играть важную роль для энергетической безопасности Азербайджана и Европы», - подчеркнул глава государства.