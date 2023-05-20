Триумф азербайджанской гимнастики глазами тренеров: «Мы шли к этому шесть лет… Испытываем эйфорию, наслаждаемся победой!»

Эльмир Алиев, отдел спорта 18:30

Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялась встреча с групповой командой Азербайджана по художественной гимнастике, завоевавшей вчера впервые в своей истории золото чемпионата Европы, и с гимнасткой-одиночницей Зохрой Агамировой, которая вчера впервые в карьере смогла взять медаль Евро. На ее счету бронза. Помимо спортсменок, к представителям СМИ вышли тренер групповой команды Сияна Василева, тренер Зохры Агамировой Евгения Виляева, а также хореограф Кямиль Гулиев.

Высказывания наших гимнасток haqqin.az опубликовал вчера сразу после соревнований. Сегодня приводим вашему вниманию мнения тренеров. «Азербайджанские гимнастки завоевали в целом пять медалей. Так что можно сказать, что чемпионат Европы прошел для нас успешно, - говорит Сияна Василева. - На домашнем чемпионате всегда сложно выступать. Но всегда можно выступить лучше. Мы не думали о первом месте. Просто делали свою работу. Всегда соревнуемся со своими страхами, а не с соперницами. Но при этом анализируем их выступление, чтобы посмотреть, на каком мы уровне. Оценки соперников больше давят на тренеров, нежели на спортсменок, так как гимнастки в это время готовятся к своему выступлению и за баллами конкуренток не следят. Тренеры и следят, и волнуются намного больше. Но делаем все возможное, чтобы подготовить команду психологически.