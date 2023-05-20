Триумф азербайджанской гимнастики глазами тренеров: «Мы шли к этому шесть лет… Испытываем эйфорию, наслаждаемся победой!»
Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялась встреча с групповой командой Азербайджана по художественной гимнастике, завоевавшей вчера впервые в своей истории золото чемпионата Европы, и с гимнасткой-одиночницей Зохрой Агамировой, которая вчера впервые в карьере смогла взять медаль Евро. На ее счету бронза.
Помимо спортсменок, к представителям СМИ вышли тренер групповой команды Сияна Василева, тренер Зохры Агамировой Евгения Виляева, а также хореограф Кямиль Гулиев.
Высказывания наших гимнасток haqqin.az опубликовал вчера сразу после соревнований. Сегодня приводим вашему вниманию мнения тренеров.
«Азербайджанские гимнастки завоевали в целом пять медалей. Так что можно сказать, что чемпионат Европы прошел для нас успешно, - говорит Сияна Василева. - На домашнем чемпионате всегда сложно выступать. Но всегда можно выступить лучше.
Мы не думали о первом месте. Просто делали свою работу. Всегда соревнуемся со своими страхами, а не с соперницами. Но при этом анализируем их выступление, чтобы посмотреть, на каком мы уровне.
Оценки соперников больше давят на тренеров, нежели на спортсменок, так как гимнастки в это время готовятся к своему выступлению и за баллами конкуренток не следят. Тренеры и следят, и волнуются намного больше. Но делаем все возможное, чтобы подготовить команду психологически.
В августе у нас чемпионат мира. Он пройдет в Испании. Изменения перед ЧМ будут. У нас на всякий случай есть и план «B», и план «С». Если вдруг кто-то из основной команды, не дай Бог, получит травму, есть гимнастки, которые могут заменить. Они тренируются с нами, знают нашу программу. У нас также перспективные юниорки. Они также готовятся, чтобы попасть во взрослую команду.
Сможет ли команда Азербайджана когда-то выиграть не только отдельный финал, но и многоборье? Можно побеждать и в многоборье. Все возможно. Если долго и упорно работать.
Что будет, если вернется команда России? Мы хотим, чтобы все наши конкурентки выступали. Я хочу, чтобы был мир. И чтобы все было хорошо».
По словам хореографа Кямиля Гулиева, упражнения наших гимнасток стали значительно сложнее, и это принесло результат.
«Надеюсь, что на чемпионате мира мы выступим еще лучше. Сейчас для нас все начнется заново. Пока мы испытываем эйфорию, наслаждаемся победой. И я считаю, что это заслуженно. Когда вернемся в зал, будем идти уже к другой цели. Золото чемпионата Европы останется в прошлом».
Тренер Зохры Агамировой Евгения Виляева призналась, что когда стало известно о медали ее подопечной, она не смогла сдержать слез.
«Я расплакалась… Очень довольна Зохрой. Она большая молодец! Мы шли к этому шесть лет. Очень счастлива за всю страну и нашу сборную», - заявила тренер.