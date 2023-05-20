Турецкую оппозицию трясет

«Наша вера в то, что кумовству и коррупции придет конец и что администрация будет формироваться на основе справедливости, объединила нас всех под крышей партии Будущего. Однако со временем мы глубоко разочаровались. ...Мы будем против тех, кто паразитирует на антибеженческих настроениях и попирает человеческое достоинство. Мы против оскорбления беженцев, которые нашли убежище в нашей стране. Мы против тех, кто, подобно нацистам, обещает упаковать беженцев в грузовики и депортировать их, кто прибегает к крайним маргинальным секуляристам. ...Мы не будем на стороне тех, кто обещал нам весну в первом туре президентских выборов, но превратил второй тур в суровую зиму», - написано в заявлении 11 высокопоставленных деятелей партии.

Аналогичные отставки, но менее значительные, прошли и в партии Али Бабаджана.

Али Бабаджан - турецкий политик, экономист, инженер, основатель и с 9 марта 2020 года лидер Партии демократии и прорыва. Бабаджан занимал пост министра экономики, иностранных дел Турции.