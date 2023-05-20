Новинка в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp ввел функцию редактирования сообщений в течение 15 минут после их отправки. Функция постепенно внедряется по всему миру, в ближайшие недели она будет доступна всем пользователям, сообщается в блоге мессенджера.

Чтобы исправить текст, нужно кликнуть на сообщение и нажать «Изменить». У сообщения появится пометка «Изменено».

10 мая WhatsApp выпустил новую бета-версию WhatsApp Web, в которой можно было редактировать текст сообщения в течение пяти минут после его отправки.