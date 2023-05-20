Сабина Алиева говорит в Саудовской Аравии о минном терроре Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в тематических дебатах на тему «Бизнес и права человека: нормативная база и имплементация правил для стран ОИС», организованных в рамках 21-го заседания Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде.

Выступая на мероприятии, Сабина Алиева проинформировала участников о деятельности, проводимой институтом омбудсмена в сфере бизнеса и прав человека в Азербайджане. Она отметила, что аппарат омбудсмена ведет постоянную работу по совершенствованию национального законодательства в сфере бизнеса и прав человека, подготовке соответствующего национального плана.

В ходе выступления омбудсмен заявила, что инфраструктура и экосистема на оккупированных в свое время Арменией территориях Азербайджана полностью разрушена: по этой причине там нет подходящих условий для ведения бизнеса. Участники мероприятия были проинформированы о проводимых в настоящее время работах по разминированию и масштабным восстановительным работам для обеспечения безопасного возвращения населения в освобожденные районы.

Омбудсмен также отметила, что более 300 человек стали жертвами мин, заложенных Арменией после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. И добавила, что Ереван до сих пор не предоставил информацию о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой карабахской войны.