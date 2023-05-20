Леонид Швец, автор haqqin.az 21:14

Если бы у жителей Белгородской области спросили, предпочитают они захват украинского Бахмута, о котором еще совсем недавно ничего не слыхали, или мир и покой на своей родной земле, многие бы предпочли мир. При всей тотальной пораженности пропагандой что-то человеческое у россиян, конечно, остается. Но это сейчас они бы предпочли, когда стало понятно, что война не обойдет стороной пограничную область. Несколько месяцев назад россияне радостными криками провожали ракеты, которые запускались из Белгорода по Харькову. Мысль о том, что ракеты могут лететь в обратном направлении, как-то не приходила в голову. «А нас за что?»

Операция, которую предприняли российские добровольцы из Российского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» в Грайворонском районе Белгородской области, напоминает рейд по Брянской области 2 марта и, конечно же, является его творческим развитием. В этот раз увеличены силы, задействованные в нападении: сообщают о двух танках, трех БТР и до десятка бронированных машин с бойцами. По сообщениям с российских ресурсов, численность нападающих оценивается приблизительно в 80 человек. Кроме того, активно используются БПЛА. Как и в марте, оказалось, что российское пограничье, на укрепление которого потрачены миллионы и о непроницаемости которого для врага не раз отрапортовали наверх, не в состоянии упредить и сдержать натиск совсем небольшой тактической группы противника. В РФ все так же самозабвенно болтают и воруют, и все так же не умеют и не хотят воевать. Яркая демонстрация этого обстоятельства – одна из главных целей операции, и она успешно достигнута. Попутная цель: показать, что существуют граждане России, готовые с оружием в руках освобождать свою страну от путинского режима, и что к ним можно и нужно присоединяться. Недаром в тот же день выступил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и призвал российских военных сдаваться: «Я обращаюсь к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах – будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь». В обращении не шла речь о присоединении к силам сопротивления, но российские добровольческие подразделения комплектуются и из пленных тоже. Очевидно, ведомство Буданова и стоит за всей операцией, хотя украинское руководство по-прежнему отрицает всякую причастность ко всем действиям, происходящим на российской территории: дескать, это антипутинские партизаны. В определенном смысле это так и есть.