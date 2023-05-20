Звучная оплеуха в Белгороде. Не первая и не последняя главная тема
Если бы у жителей Белгородской области спросили, предпочитают они захват украинского Бахмута, о котором еще совсем недавно ничего не слыхали, или мир и покой на своей родной земле, многие бы предпочли мир. При всей тотальной пораженности пропагандой что-то человеческое у россиян, конечно, остается.
Но это сейчас они бы предпочли, когда стало понятно, что война не обойдет стороной пограничную область. Несколько месяцев назад россияне радостными криками провожали ракеты, которые запускались из Белгорода по Харькову. Мысль о том, что ракеты могут лететь в обратном направлении, как-то не приходила в голову. «А нас за что?»
Операция, которую предприняли российские добровольцы из Российского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России» в Грайворонском районе Белгородской области, напоминает рейд по Брянской области 2 марта и, конечно же, является его творческим развитием. В этот раз увеличены силы, задействованные в нападении: сообщают о двух танках, трех БТР и до десятка бронированных машин с бойцами. По сообщениям с российских ресурсов, численность нападающих оценивается приблизительно в 80 человек. Кроме того, активно используются БПЛА.
Как и в марте, оказалось, что российское пограничье, на укрепление которого потрачены миллионы и о непроницаемости которого для врага не раз отрапортовали наверх, не в состоянии упредить и сдержать натиск совсем небольшой тактической группы противника. В РФ все так же самозабвенно болтают и воруют, и все так же не умеют и не хотят воевать. Яркая демонстрация этого обстоятельства – одна из главных целей операции, и она успешно достигнута.
Попутная цель: показать, что существуют граждане России, готовые с оружием в руках освобождать свою страну от путинского режима, и что к ним можно и нужно присоединяться. Недаром в тот же день выступил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и призвал российских военных сдаваться: «Я обращаюсь к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах – будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь». В обращении не шла речь о присоединении к силам сопротивления, но российские добровольческие подразделения комплектуются и из пленных тоже. Очевидно, ведомство Буданова и стоит за всей операцией, хотя украинское руководство по-прежнему отрицает всякую причастность ко всем действиям, происходящим на российской территории: дескать, это антипутинские партизаны. В определенном смысле это так и есть.
Еще одна очевидная задача: в канун большого украинского наступления умножить число дразнящих действий на разных направлениях, включая наиболее политически чувствительное на российской территории, чтобы вывести противника из равновесия, заставить его хаотично отмахиваться, перемещать силы и в результате вынудить российскую армию пропустить главные удары. Наступление еще не началось, а инициатива уже явным образом принадлежит Украине.
Побочный эффект: в России уже на следующий день после «исторической победы», взятия руин Бахмута, никто уже о ней не вспоминает. Не до того, пылает прямо задницей. И подступает осознание, что все настоящие неприятности еще впереди.
Мы пока не знаем, чем завершится белгородский рейд. Вполне вероятно, что группа постарается использовать наступление темноты, чтобы оторваться и уйти от преследования на украинскую территорию. Во время брянской операции обошлось без потерь, несмотря на все грозные заявления российских силовиков. Как бы то ни было, путинские вояки уже получили звучную оплеуху. Очередную.