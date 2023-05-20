Где идут жесткие бои на украинском фронте?

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 25 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины в понедельник, 22 мая.

«Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В целом, в течение суток произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка», - говорится в сводке.