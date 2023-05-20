ВСУ: украинцы теснят россиян, «Вагнер» близка к уничтожению

Российская частная военная компания «Вагнер» на Бахмутском направлении близка к полному уничтожению. В то же время украинские военные постепенно вытесняют силы россиян на флангах, утверждает представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Его заявления приводит УНИАН.

По словам Череватого, глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин хочет уйти из Бахмута на «высокой ноте», поскольку он уже якобы захватил город-крепость и может вывести своих боевиков на перегруппировку.

«Я верю в его желание уйти оттуда, потому что вижу ежедневные сводки, знаю их потери и знаю, что им не приходит больше пополнение из тюрем», – говорит Череватый.

Он добавил, что в течение нескольких дней украинские военные продвинулись вперед на Бахмутском направлении на 700 метров.