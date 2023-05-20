Сегодня на одно из футбольных полей Баку вышел некий мужчина в майке английского футбольного клуба «Арсенал» с фамилией «Мхитарян» на спине.

Как выяснилось, провокацию организовал Агалар Гарибов. Он преподает в таких вузах Баку, как Западно-Каспийский Университет, Университет Азербайджан, Университет туризма и менеджмента и др.

«Философ» на вопрос других любителей футбола, зачем он надел футболку с фамилией именно армянского футболиста, ответил, что является космополитом. На аргументы оппонентов, что Мхитарян публично выступает против территориальной целостности Азербайджана, поддерживает сепаратистов Карабаха, «философ» заявил, что армяне для него не враги. Мало того, добавил он, у него дома есть майка с фамилией еще одного армянского футболиста – игрока ФК «Краснодар» Эдуарда Сперцяна.

По словам Гарибова, эту футболку ему подарили в России. Напрашивается вопрос: кто мог азербайджанцу подарить в России футболку с фамилией армянского спортсмена?!