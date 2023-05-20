Эрдоган обратился к США: найдите террориста, атаковавшего «Турецкий дом» в Нью-Йорке видео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти США найти «террориста», напавшего на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, сообщает Anadolu.
Турецкий лидер также потребовал «предпринять необходимые меры в связи с произошедшим». «Вы должны найти этого террориста, который ломом разбил окна «Турецкого дома»», - сказал глава турецкого государства.
«В Европе PKK, увидев, что дела обстоят все хуже и хуже, начала нападать на избирателей (на выборах президента Турции). Теперь они атаковали «Турецкий дом» в Америке, расположенный напротив здания ООН», - заявил Эрдоган, напомнив, что обеспечение безопасности «Турецкого дома» вверено властям США.
Ранее турецкие телеканалы сообщили, что рано утром в понедельник неизвестный с железным ломом в руках разбил более десятка окон на первом этаже здания «Турецкого дома», где расположены генконсульство Турции и офисы других турецких организаций. Турецкая сторона после инцидента связалась с полицией Нью-Йорка. Вокруг здания установлено оцепление, начато расследование. Генконсул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам дипломата, зданию был нанесен материальный ущерб.
«Турецкий дом» - 36-этажный небоскреб высотой 171 метр на Манхэттене напротив здания штаб-квартиры ООН. Здание было сдано в 2021 году. Оно построено по заказу Турции, проект разработало международное архитектурное бюро Perkins Eastman.