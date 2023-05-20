Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти США найти «террориста», напавшего на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, сообщает Anadolu.

Турецкий лидер также потребовал «предпринять необходимые меры в связи с произошедшим». «Вы должны найти этого террориста, который ломом разбил окна «Турецкого дома»», - сказал глава турецкого государства.

«В Европе PKK, увидев, что дела обстоят все хуже и хуже, начала нападать на избирателей (на выборах президента Турции). Теперь они атаковали «Турецкий дом» в Америке, расположенный напротив здания ООН», - заявил Эрдоган, напомнив, что обеспечение безопасности «Турецкого дома» вверено властям США.