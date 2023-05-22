На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в море на территории Приморского национального парка в Баку тонет женщина.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, к месту происшествия оперативно прибыли водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Тонувшую в море Н.Джавадову удалось спасти.

По данным местных СМИ, женщина бросилась в море вместе с ребенком. Ребенка спасли находившиеся вблизи люди.