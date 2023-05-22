Премьер Британии категорически не согласен: никакой заморозки конфликта в Украине

Заморозить российско-украинский конфликт на нынешнем этапе было бы «абсолютно ошибочным» решением, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Так он ответил в парламенте на вопрос бывшего лидера лейбористов, а ныне независимого депутата Джереми Корбина о возможности добиться перемирия в Украине.

BBC информирует, что, обращаясь к премьер-министру на заседании Палаты общин, Корбин напомнил ему о призывах генсека ООН к перемирию, поддержанных президентом ЮАР и Папой римским, а также о заявлении президента Бразилии Лулы да Силвы, который признал, что перемирие – еще не мир, но с чего-то нужно начинать.

«Я в корне с этим не согласен, - заявил Корбину Риши Сунак. – Перемирие – это не справедливый и прочный мир для Украины, потому что Россия осуществила против нее незаконную и ничем не спровоцированную агрессию. Она совершила чудовищные военные преступления, и единственным справедливым выходом был бы отвод из Украины всех российских войск. А все планы, которые маскируются под мирные, а на деле являются попытками заморозить конфликт в его нынешней точке, совершенно не годятся, и об этом нужно говорить прямо».

Сунак указал, что «у многих людей есть собственные представления о том, как должен выглядеть мир в Украине, однако перемирие не является таким справедливым и продолжительным миром, и мы удостоверимся в том, что мир, который получит Украина, - это мир, который она заслуживает, прочный и продолжительный».