21 мая о данном инциденте сообщил Gunaz.tv. Согласно опубликованной информации, группа людей напала на Ахмеда Обали в том отеле, где последний остановился. Сейчас в соцсетях активно распространяются видео и фото, на которых видно, что активист получил многочисленные травмы.

Как сообщил «Голосу Америки» исполнительный директор бакинского офиса Gunaz.tv Араз Обали, инцидент произошел на следующий день после того, как Ахмед Обали вернулся в США из Азербайджана.

«В результате нападения Ахмед Обали получил серьезные травмы всего тела; у него сломаны пальцы правой руки, повреждены глаза. Он не чувствует рук и ног. Тем не менее на настоящий момент его состояние оценивается как среднетяжелое», — рассказал он.

Исполнительный директор добавил, что расследование инцидента продолжается.

«В полиции сообщили, что лица, совершившие нападение, задержаны. Однако органы охраны правопорядка пока что не предали огласке ни количество преступников, ни их личности. Мы предполагаем, что это мог быть террористический акт».

Араз Обали добавил также, что Дениз, сын директора Gunaz.tv, также подвергся нападению и в настоящее время находится в больнице.

«Ахмед не располагает информацией об обстоятельствах, при которых на его сына было совершено нападение. Из различных источников нам стало известно о том, что Дениз находится в очень тяжелом состоянии. Он даже не смог поговорить с матерью», — сказал Араз Обали.

Ахмед Обали — один из борцов за независимость Южного Азербайджана, а в последнее время он был частым гостем в Баку. В декабре прошлого года Обали во время одной из своих поездок посетил границу с Ираном и Худаферинский мост. По имеющимся данным, он панировал запустить вещание Gunaz.tv в Азербайджане.

В то же время Ахмед Обали является резким критиком Резы Пехлеви - иранского наследного принца в изгнании, пытающегося объединить вокруг себя иранскую оппозицию за рубежом. По его мнению, Пехлеви не может представлять оппозиционные силы и не является альтернативой режиму аятолл в Тегеране. Обали напоминал, что при режиме Пехлеви в Иране имела место массовая ассимиляция азербайджанцев, ущемляющая их права.

Пока что неизвестно, кто стоял за покушением на жизнь Ахмета Обали, ведь иранские иммигранты часто подвергаются нападениям и убийствам в странах их проживания. Так, в прошлом году покушение было совершено на другую иранскую активистку - Масих Алинежад, проживающую в США и ведущую борьбу за права женщин, а также резко критикующую тегеранский режим. Как выяснилось, это покушение было организовано нанятыми КСИР гражданами Азербайджана. Вскоре после нападения они были задержаны сотрудниками американских спецслужб.