Вашингтон против ударов Украины по территории России, но...

США не способствуют украинским атакам по целям внутри России, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ. В то же время важно напомнить всему миру, что именно Россия начала эту войну», — заявил Миллер.

Так представитель дипведомства прокомментировал сегодняшнюю атаку на Белгородскую область, в которой, по заявлению ГРУ Минобороны Украины, участвовали россияне — сторонники ВСУ.