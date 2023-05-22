Ульвия Худиева, собкор 22 мая 2023, 23:32

Государственным агентством обязательного медицинского страхования (Агентство) закуплено 18 комплектов лапароскопического оборудования, включая необходимые инструменты и аксессуары для выполнения гинекологических, урологических и общехирургических операций закрытым способом. На первичном этапе лапароскопическим оборудованием будут оснащены Республиканская клиническая больница имени академика М.А.Миргасымова, Республиканская клиническая урологическая больница имени М.Джавадзаде, Сабунчинский, Гарадагский, Хатаинский и Сумгайытский медицинские центры, центральные районные больницы Абшеронского, Агдашского, Гянджинского, Гейчайского, Кюрдамирского, Губинского, Сабирабадского, Саатлинского, Шекинского, Ширванского и Загатальского районов.

Закупка эндоскопического и лапароскопического оборудования создает условия для применения прогрессивных методов лечения в государственных больницах. Преимущество операций, проводимых лапароскопическим методом, заключается в том, что в отличие от традиционных хирургических способов делаются небольшие надрезы, в результате чего период реабилитации пациента протекает более быстро и легко. Введение оптического прибора в область операции через надрез позволяет хирургу увидеть данную область на мониторе. Поскольку лапароскопические операции менее травматичны, при отсутствии осложнений пациент выписывается домой на следующий день. Помимо этого, после операции на теле не остается следов грубых надрезов и рубцов. Кроме того, 5 комплектов резектоскопов, закупленных для выполнения операций трансуретальной электрорезекции (ТУР) у мужчин, позволяют проводить биопсию мочевого пузыря и простаты эндоскопическим путем. Операции ТУР широко применяются в хирургическом лечении образований мочевого пузыря и аденомы простаты. Поскольку в ходе операции резектоскоп вводится через мочевой канал, не теле каких-либо надрезов не производится. А это способствует быстрому восстановлению трудоспособности пациента. Больницам также будут переданы 41 электрокоагулятор и герметизирующие устройства, включая инструменты и аксессуары, закупленные для выполнения многофункциональных хирургических операций. При помощи прибора, одновременно работающего в монополярном и биполярном режимах, можно проводить две разные хирургические процедуры. Приборы используются для рассечения и пайки тканей при хирургических, эндоскопических, кардиологических, урологических, гинекологических и прочих операциях, закрытия просвета поврежденных сосудов и остановки кровотечения.

Закуплено 3 радиочастотных прибора, применяемых в лечении лиц, страдающих от хронической венозной недостаточности и варикозного расширения вен. С помощью этих приборов операции проводятся без разрезов и болей. Через игольный прокол на коже вводится катетер и с помощью тепловой энергии радиочастотных волн устраняется варикозное расширение вен. Для закрытия (лигирования) сосудов в ходе операции дополнительно закуплено 5 аппаратов для лигирования. С помощью данного прибора стенки сосудов спаиваются друг с другом, предотвращается кровотечение и обеспечивается пожизненное закрытие сосудов. Закуплен 1 холедоскоп для диагностического обследования желчных протоков и проведения эндохирургических операций под визуальным контролем. Холедоскопия - метод обследования, позволяющий визуализировать внутренние и внешние желчные протоки и детально отобразить их состояние. Холедоскопия также применяется при открытых и лапароскопических операциях для взятия биопсии из желчного протока и удаления камней. Прибор Cavitron для ультразвуковой аспирации применяется при нейрохирургических, желудочно-кишечных, гинекологических, урологических и прочих хирургических операциях для рассекания, разрушения и удаления мягких тканей с помощью отсоса. Данный прибор позволяет радикально удалять опухоли, липомы и иные образования с минимальным повреждением здоровых тканей и прилегающих к ним кровеносных сосудов. Дополнительно больницам будет передано 5 офтальмоскопов, применяемых при обследовании и лечении офтальмологических болезней, 5 специальных рабочих столов для офтальмологов, 5 глазных тонометров, 5 авторефрактометров. Также закуплен и в ближайшее время будет передан в медицинское учреждение прибор FAKO (факоэмульсификация), используемый при лечении катаракты современным методом.