Мужчина с гранатой напал на полицию в Армении

В Гюмри местный житель напал на отделение полиции, протестуя таким образом против политики властей Армении и действий чиновников.

ЧП произошло в понедельник вечером, об этом рассказали в полиции. Молодой мужчина в 17:30 по местному времени вбежал в отделение полиции, показал полицейским гранату и пригрозил, что приведет ее в действие, пишут армянские СМИ.

Нарушитель порядка был задержан. На допросе он пояснил, что к полицейским у него претензий не было и что на самом деле он возмущен действиями властей. Выясняются все детали ЧП.