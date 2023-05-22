В Нахчыванской АР прошли семинар и турнир по дзюдо
В Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева в Нахчыване состоялся семинар по дзюдо, организованный Федерацией дзюдо Азербайджана, Министерством молодежи и спорта Нахчыванской АР и Федерацией борьбы Нахчывана.
Семинар проводили советник президента Федерации дзюдо Азербайджана, заслуженный мастер спорта Натик Багиров, судья международной категории «А» Арзу Аджалова, арбитр республиканской категории Нурана Мурадова. В нем принимали участие местные тренеры по дзюдо, судьи и спортсмены.
Участникам рассказали о нюансах правил дзюдо. Им были показаны некоторые приемы. Также спортсмены имели возможность задать интересующие их вопросы.
Помимо этого, в Шаруре прошел турнир по дзюдо среди юношей, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. В нем приняли участие 94 спортсмена.