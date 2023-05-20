Керем Мурсалов, житель села Беюк Дехне, рассказал , что в этом году засеял зерном три с половиной гектара земли, но, похоже, труды его были напрасны. Причиной он называет засуху.

Опрошенные haqqin.az фермеры сообщили, что с начала мая погода была нестабильной, часто шли дожди. Но потом наступила засуха, сопровождавшаяся сильными ветрами, от которых пострадали поля.

В низинных селах района Шеки из-за засухи погибают целые поля зерновых культур. Местные фермеры разводят руками и говорят, что и в этом году им не придется собрать урожай. В основном пострадали аграрии в селах Чайгарагоюнлу, Беюк Дехне и Кичик Дехне, Шекикенде, Аране, Сария и некоторых других населенных пунктах. Богатых урожаев они не видят уже не первый год.

«Водохранилище построили, а воды все равно нет», — пожаловался Мурсалов.

В аналогичной ситуации находится и фермер Мухаммед Мамедов: «Посадить не можем вообще ничего – ни фрукты, ни овощи, ни бахчевые культуры. Из-за засухи погибают даже деревья», – сообщил он.

Горная река Алиджан является единственным источником воды для орошения сельскохозяйственных угодий ряда сел района. В этом году и она начала пересыхать из-за дефицита осадков. Мелеют даже артезианские колодцы.

Один из фермеров рассказал, что в прошлом регулярно засеивал зерном не менее 15-20 гектаров земли. В этом году он решил ограничиться всего 5-ю гектарами. Среди причин, помимо засухи, он назвал рост цен на удобрения.

«Раньше мы зарабатывали по 3-4 тысячи манатов с 10 гектаров. А сегодня радуемся, когда не уходим в минус. Большинство фермеров отказывается от зерна», — рассказал аграрий.

В Шекинском государственном центре аграрного развития корреспонденту haqqin.az сообщили, что зерновые в районе засеяли в общей сложности на 65 тысячах гектаров. Около 16 тысяч гектаров территории орошаются, а остальные возделываются богарным способом.

Начальник отдела ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Сабир Ахмедов сообщил, что причина жалоб заключается в том, что воду на участки подают по очереди: оросить все поля одновременно не представляется возможным. В то же время Ахмедов признал наличие проблем с водой, особенно в летний период.