Для США является приоритетом обеспечить Украину истребителями F-16 и обучить украинских военных их пилотированию, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Президент (США Джо Байден) ясно дал понять, что мы будем обучать украинских военных пилотированию F-16, и мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над обеспечением украинцев F-16. У меня нет новой информации или анонсов относительно того, как и когда это случится или какие страны предоставят их, но это приоритет для нас», — цитирует РБК Миллера.

Представителя Госдепа спросили насчет ситуации в Белгородской области, куда, как заявил 22 мая глава региона Вячеслав Гладков, проникли «украинские диверсанты». Миллер ответил, что не обладает информацией о происходящем «на местах», и рекомендовал обратиться за информацией в Пентагон или к украинскому правительству.