Мухаррем Индже госпитализирован
Бывший кандидат в президенты Турции и лидер «Партии отечества» Мухаррем Индже госпитализирован. Об этом политик сообщил в Twitter.
Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır. Arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten bütün dostlarıma teşekkür ederim. pic.twitter.com/hd8RJts1rn— Muharrem İNCE (@vekilince) May 22, 2023
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