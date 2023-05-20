Кандидат в послы Украины не устраивает Казахстан
Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на должность посла Украины в стране. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Дзеркало тижня».
На запрос официального Киева относительно кандидатуры Гайдая власти Казахстана «мягко, но твердо дали понять», что хотели бы видеть на его месте профессионального дипломата.
Предыдущий посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский был освобожден от занимаемой должности президентом Владимиром Зеленским из-за скандала в октябре 2022 года после интервью Врублевского казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, записанного в августе того же года. В нем он сказал, что украинцы стараются убить как можно больше русских сейчас, чтобы это не пришлось делать следующим поколениям. После этого МИД Казахстана присвоил Врублевскому статус нежелательной персоны.
Петр Врублевский — профессиональный дипломат. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко.
Сергей Гайдай был главой Луганской областной администрации с октября 2019 года. 15 марта 2023 года его освободил от занимаемой должности президент Зеленский. Опыта дипломатической работы у него нет.