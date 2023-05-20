Кандидат в послы Украины не устраивает Казахстан

Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая на должность посла Украины в стране. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Дзеркало тижня».

На запрос официального Киева относительно кандидатуры Гайдая власти Казахстана «мягко, но твердо дали понять», что хотели бы видеть на его месте профессионального дипломата.