Напавший на Расима Акперова останется в тюрьме

В Гянджинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе 30-летнего жителя Геранбойского района Халика Мамедова, обвиняемого в покушении на участника Первой карабахской войны, бывшего командира батальона Расима Акперова.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, решение было оглашено на заседании под председательством судьи Нурала Алиева. Согласно решению, апелляционная жалоба отклонена как необоснованная. Вердикт суда первой инстанции оставлен без изменения.

Инцидент произошел 8 сентября 2021 года в Геранбое в одном из кафе. Халик Мамедов ударил Акперова ножом, а затем скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали. Позднее суд приговорил Мамедова к 14 годам лишения свободы.

Напомним, Расим Акперов за мужество, проявленное в Первой Карабахской войне в 1992 году, был удостоен звания Национального героя Азербайджана. Однако в последующем Акперов был обвинен в попытке госпереворота, получил длительный тюремный срок и в 2001 году был лишен этого звания.