Украинцы уничтожили российскую «Иронию»

Операторы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский комплекс наблюдения «Ирония». Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба ССО.

Современный комплекс наблюдения был установлен россиянами на одном из операционных участков. С его помощью они собирали информацию о действиях сил обороны Украины и выявляли технику и личный состав ВСУ.

«Группа ССО Украины с помощью ударного дрона уничтожила его, лишив россиян важного элемента разведки», - говорится в сообщении.

В комплекс «Ирония» входят тепловизор, дальномер, предусмотрена функция видеосъемки.