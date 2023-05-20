В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на здание областного ФСБ, пишут прокремлевские телеграм-каналы. По их данным, также был атакован отдел МВД.

Местные паблики сообщают о мощном взрыве в центре города и перекрытии Преображенской улицы, на которой находится региональное отделение ФСБ. На место приехали пожарные и оперативные службы.

Официальные власти пока не комментировали ситуацию. Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники атаковали два частных жилых дома в Грайвороне. В результате сброса взрывных устройств произошел пожар. Еще один удар пришелся по административному зданию в поселке Борисовка. По словам главы региона, пострадавших нет.