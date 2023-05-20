США снова предупреждают Грузию

Администрация США вновь предупредила грузинские власти и бизнес о возможности введения односторонних санкций из-за возобновления авиасообщения с Россией. Об этом в понедельник, 22 мая, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Что касается российских самолетов в Грузии. Многие западные страны, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам входить в воздушное пространство. Мы были обеспокоены возобновлением прямых полетов между Россией и Грузией. Это может означать, что компании, грузинские аэропорты могут находиться под угрозой санкций», — цитирует ТАСС Миллера.

Представитель Госдепа считает, что сейчас не время наращивать взаимодействие с Россией.

О возможности применения американских санкций в отношении грузинских компаний заявлял в мае и заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

Ранее стало известно, что Росавиация разрешила Georgian Airways летать между Тбилиси и Москвой. Первым российским перевозчиком, получившим разрешение на полеты в Грузию, стал «Азимут», и в пятницу днем борт компании приземлился в Тбилиси.