Австрия назвала Россию угрозой на годы

Глава австрийской дипломатии выразил мнение, что до конца текущего десятилетия в России вряд ли сменится политическое руководство. «Я не исхожу из того, что политическая система и политическое руководство в России существенно изменятся до конца этого десятилетия. Нам придется жить с тем, что наши отношения с Россией останутся испорченными из-за того, что не хватает самого главного капитала: доверия», - подчеркнул он, добавив, что, по его оценке, «Запад, включая Украину», в будущем не сможет полагаться на то, что Россия будет придерживаться различных договоров.

По словам австрийского дипломата, Западу следует проявить твердость в вопросе преследования россиян, совершивших военные преступления в Украине, а также в деле «привлечения политического руководства России к ответственности за военные преступления и преступление агрессии».