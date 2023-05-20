Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Эрдоган заявил о планах разработать новую Конституцию страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала TRT.

Эрдоган подчеркнул, что это является одной из основных задач его администрации: «Мы проведем оценку [наработок по ней] внутри нашего партийного альянса, проведем необходимую работу».

После этого будет диалог между партиями, поиск консенсуса и анализ предложений от партий, добавил президент Турции.