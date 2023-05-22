Бахмут не сдается

К северу и югу от Бахмута ВСУ ведут бои за захват высот, в самом городе украинские военные удерживают укрепрайон. Об этом сообщается в сводке американского Института изучения войны (ISW).

По данным украинских официальных лиц, 22 мая в Бахмуте и его окрестностях шли ограниченные бои. Украинский Генштаб сообщал, что бои продолжаются в Бахмуте и что российские силы совершили неудачные наземные атаки вблизи Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута) и к югу от Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута).

Замминистра обороны Украины Анна Маляр повторила, что украинские войска сохраняют позиции в укрепрайоне на западе Бахмута и продолжаются бои за высоты к северу и югу от Бахмута.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и другие российские источники утверждали, что российские войска начали операции по разминированию западных окраин Бахмута.