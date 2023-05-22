The New York Times, пересказывая мнения военных экспертов о взятии россиянами Бахмута, называет его пирровой победой, которая никак не приблизит российскую армию к заявленной цели - захвату всей территории Донецкой области.

«Если отбросить политику и символическое значение взятия Бахмута, эксперты говорят, что Москва вряд ли сможет конвертировать завоевание разгромленного города в дальнейшее продвижение к конечной цели господина Путина - захвату всего Донбасса», - пишет NYT.

«Город... представляет собой в основном груду развалин, без электричества, воды и всего прочего, что нужно для оккупационных частей, и не может служить базой для дальнейшего наступления на украинскую территорию. Украинская армия отступила на гораздо более удобные оборонительные линии на высотах за городом», - отмечают авторы газеты.

Кроме того, NYT отмечает, что россияне понесли в многомесячном штурме Бахмута серьезные потери - хотя размер их доподлинно не известен.

Потери есть с обеих сторон, и к украинскому командованию, как напоминает газета, тоже есть много вопросов - и внутри страны, и у западных военных экспертов: стоило ли терять столько солдат в уличных боях, тратить столько боеприпасов, вместо того, чтобы отойти на более удобные линии обороны?

Также в Twitter газеты появились кадры из Бахмута с высоты. Беспилотник снял полностью разрушенный город.