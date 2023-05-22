Пиррова победа России американские СМИ; видео
The New York Times, пересказывая мнения военных экспертов о взятии россиянами Бахмута, называет его пирровой победой, которая никак не приблизит российскую армию к заявленной цели - захвату всей территории Донецкой области.
«Если отбросить политику и символическое значение взятия Бахмута, эксперты говорят, что Москва вряд ли сможет конвертировать завоевание разгромленного города в дальнейшее продвижение к конечной цели господина Путина - захвату всего Донбасса», - пишет NYT.
«Город... представляет собой в основном груду развалин, без электричества, воды и всего прочего, что нужно для оккупационных частей, и не может служить базой для дальнейшего наступления на украинскую территорию. Украинская армия отступила на гораздо более удобные оборонительные линии на высотах за городом», - отмечают авторы газеты.
Кроме того, NYT отмечает, что россияне понесли в многомесячном штурме Бахмута серьезные потери - хотя размер их доподлинно не известен.
Потери есть с обеих сторон, и к украинскому командованию, как напоминает газета, тоже есть много вопросов - и внутри страны, и у западных военных экспертов: стоило ли терять столько солдат в уличных боях, тратить столько боеприпасов, вместо того, чтобы отойти на более удобные линии обороны?
Также в Twitter газеты появились кадры из Бахмута с высоты. Беспилотник снял полностью разрушенный город.
Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT— The New York Times (@nytimes) May 22, 2023
Отмечается, что кадры были сделаны 19 мая. Дрон зафиксировал обожженные здания, разрушенные школы, парки. Газета констатирует, что Бахмут уничтожен.
«Россияне провозглашают победу в этой битве. Украинцы, завоевывающие окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию русских из руин, а лишь еще один этап в катастрофической войне…», - пишет издание.