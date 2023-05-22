Российские вооруженные формирования, взяв Бахмут, оказались там в опасном положении, однако российская пропаганда и военные блогеры почти не рассказывают об этом, а празднуют победу. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке.

Описав споры россиян о том, кого и как надо награждать за взятие Бахмута, аналитики ISW напоминают о фактическом положении дел.