Россияне оказались в опасном положении ISW
Российские вооруженные формирования, взяв Бахмут, оказались там в опасном положении, однако российская пропаганда и военные блогеры почти не рассказывают об этом, а празднуют победу. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке.
Описав споры россиян о том, кого и как надо награждать за взятие Бахмута, аналитики ISW напоминают о фактическом положении дел.
«Преувеличенное внимание к заявлениям о победе в Бахмуте отвлекает внимание от того шаткого положения, в котором оказались российские военные в Бахмуте и вокруг него... Российские военные в Бахмуте находятся в уязвимом положении в особенности потому, что их наступление в этом районе, скорее всего, выдохлось, а это дает украинской армии возможность для новых контратак на уже ослабленные фланги у Бахмута», - пишет ISW.
Дополнительный риск для россиян, считает ISW, представляет и объявленный основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным вывод его частей из Бахмута в тыл в течение нескольких дней. Минобороны России в случае ухода «вагнеровцев», возможно, придется затыкать этот участок плохо обученными и экипированными обычными частями - такими же, какие только что, в мае, отступали на флангах к северу и югу от города, пишет ISW.