Заявление Минобороны Азербайджана

Распространенная противником информация о якобы имевшем место 23 мая обстреле подразделениями азербайджанской армии из разнокалиберного стрелкового оружия подразделений вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Категорически опровергаем эту информацию», - говорится в заявлении.