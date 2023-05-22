Заявление Минобороны Азербайджана
Распространенная противником информация о якобы имевшем место 23 мая обстреле подразделениями азербайджанской армии из разнокалиберного стрелкового оружия подразделений вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечарского района не соответствует действительности, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«Категорически опровергаем эту информацию», - говорится в заявлении.
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