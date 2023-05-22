Глава Генштаба отправился в Пакистан

23 мая делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым отбыла с официальным визитом в Пакистан по приглашению командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил этой страны генерала армии Асима Мунира.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в рамках визита запланирована встреча генерал-полковника К.Велиева с военным руководством Пакистана, предусмотрено посещение ряда предприятий военного назначения.