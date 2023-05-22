Считавшийся погибшим Салаев предстанет перед бакинским судом

Завершено предварительное следствие по делу Шахина Салаева, обвиняемого в боях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело будет рассматривать судья Фарид Намазов. Дата подготовительного заседания суда пока неизвестна.

Ш.Салаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в 2023 году. В ходе следствия стало известно, что Салаев, который имеет 10-летний «стаж» в составе незаконных воинских формирований на территории Сирии и Ирака, был объявлен погибшим Сураханским районным судом.

Задержанному было предъявлено обвинение по статье 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами страны), он был арестован решением суда.