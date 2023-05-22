В социальных сетях распространились кадры нападения на «Турецкий дом» в Нью-Йорке.

На кадрах видно, как человек в одежде и головном уборе подходит к зданию «Турецкого дома» с железным прутом в руке. Из видео следует, что в нападении участвовал лишь один человек.

Напомним, в Нью-Йорке было совершено нападение на «Турецкий дом», где находится генеральное консульство республики в США. Именно в этом здании проходит голосование на выборах президента Турции. Глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган обратился к властям США с требованием срочно найти «террориста», который разбил окна «Турецкого дома» в Нью-Йорке. С осуждением инцидента выступили ООН и Госдепартамент США.