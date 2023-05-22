Отдел информации 10:39

Накануне, 22 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел пресс-конференцию в Ереване. Поводом стали грядущие трехсторонние переговоры в Москве с участием Владимира Путина. Во время пресс-конференции армянский лидер озвучил детали договоренностей, достигнутых ранее в Брюсселе при посредничестве главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля. В частности, Пашинян заявил, что Армения готова признать границы Азербайджана и территорию страны площадью в 86,6 тыс. квадратных километров. Он уточнил также, что эти границы включают в себя бывшую Нагорно-Карабахскую автономную область и оккупированные Арменией анклавы. В качестве условия для официального признания бывшего Нагорно-Карабахского региона частью Азербайджана Пашинян назвал обеспечение безопасности армян, проживающих на территориях, подконтрольных российским миротворческим силам. При соблюдении обозначенного условия армянский премьер счел возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном на встрече, организованной Евросоюзом, которая состоится в Кишиневе 1 июня. В заключение Пашинян отметил, что переговоры идут интенсивно.

Эти заявления Никола Пашиняна сопровождались нападками на него со стороны российских СМИ и сепаратистских кругов Карабаха. В статье, опубликованной в газете «Московский комсомолец», говорится, что сенсационное заявление премьер-министра Армении может поставить крест на его политическом будущем. «Премьер Армении считает, что переговоры с Баку могут в перспективе привести к мирному соглашению и формированию текста мирного договора, где были бы оговорены все волнующие обе стороны детали. Однако эта неожиданная позиция накануне переговоров может выглядеть как своеобразная капитуляция Еревана. Армянское общество, и так довольно негативно относящееся в последнее время к курсу правительства, может быть расколото пораженческим решением властей», — отмечает российское издание. Отметим, что в то время, когда Пашинян делал эти заявления, в резиденции правительства была усилена охрана здания и задействованы силы полиции специального назначения. Армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа в Ереване Грант Микаелян в разговоре с «МК» так охарактеризовал данный факт: «Судя по тому, что полицейские силы в столице были брошены на защиту здания правительства, все риски властью осознаются. В то же время мы видим слабые позиции армянской оппозиции, которая не способна мобилизовать людей и не имеет никакой внешней поддержки».

Политолог отметил также, что последствия озвученного решения для Пашиняна предсказать нельзя лишь в краткосрочной перспективе. «Могу сказать, что в долгосрочной перспективе это однозначно будет стоить ему власти и, скорее всего, свободы. Это будет иметь самые негативные для Пашиняна последствия. Но это долгосрочный прогноз», — отметил эксперт. По его словам, на данный момент армянские власти «не находятся под сильным политическим прессом». Между тем Пашинян сделал еще одно судьбоносное заявление, сообщив, что Армения может выйти из ОДКБ. Известно, что армянский премьер уже не в первый раз подвергает резкой критике работу этой организации, которая, по его мнению, недостаточна для обеспечения безопасности Армении. «Я бы рассматривал это в общей увязке с попытками вытеснения России с Кавказа, – сделал вывод Микаелян. – Российские миротворцы пока что сохраняют свое присутствие. Если же они будут удалены, то Нагорный Карабах, скорее всего, будет окончательно признан частью Азербайджана». Другая «русская» угроза Пашиняну прозвучала из Карабаха. Перед началом пресс-конференции Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, который пытается взять под контроль сепаратистский режим путем создания некоего «фронта» для «спасения Карабаха», записал видеообращение Пашиняну. Запись была произведена в селе Колатаг Агдеринского района напротив древнего албанского храма, известного как «Церковь Акопаванк». «Я обращаюсь из Акопаванка, который находится в сердце Карабаха, – сказал Варданян. – Я не знаю, господин Пашинян, как долго Вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: Вы делаете нечто опасное. Вы пытаетесь не защитить армянское государство, вашу власть, а пытаетесь превратить нас в рабов и людей, не имеющих ценности. У Вас это не получится. Мы чувствуем, что происходящее вокруг нас не может долго продолжаться, потому что это противоречит самым базовым человеческим ценностям».